الانضباط تقرر خسارة فريق الخطوط ومعاقبة لاعب

عقدت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم اجتماعاً لدراسةِ الاعتراض المقدم من قبل نادي العدالة بخصوص إشراك اللاعب (مهيمن منذر جاسم) الذي يحمل الرقم (28) من نادي الخطوط والذي شارك ضمن فريق التاجي في مباريات الكأس للموسم 2021-2022.

وقررت اللجنة، من خلال الاعتراض المُقدم وكتاب نادي التاجي المرقم (194) في2021/12/29، اعتبار نادي الخطوط خاسراً بنتيجة (3-0) استناداً الى أحكام المادة 8 أولا 1 من لائحة المسابقات، وحرمان اللاعب (مهيمن منذر جاسم) لمدة سنة واحدة، ويُحال ملفه على لجنةِ شؤون اللاعبين بعد انتهاء العقوبة لتحديد مصيره استناداً الى أحكام المادة الثالثة /36 مسابقات، قراراً قابلاً للاستئناف خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ.