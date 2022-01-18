نبأ غير سار لعشاق ريال مدريد

اعلن نادي ريال مدريد الاسباني، اليوم الثلاثاء، وفاة اسطورة النادي والعضو الفخري "باكو خينتو" عن عمر 88 عام.

وقال النادي في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز: "يأسف نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته بشدة على وفاة فرانسيسكو خينتو، الرئيس الفخري للنادي وأحد أعظم أساطير نادينا وكرة القدم العالمية".

وأضاف: "يود ريال مدريد أن يعرب عن تعازيه وتعاطفه لزوجته ماري لوز ونجليه فرانسيسكو وخوليو وحفيدتيه أيتانا وكانديلا وجميع أقاربه وزملائه وأحبابه".

وتابع: "يعد باكو خينتو اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي فاز بـ6 كؤوس أوروبية (دوري الأبطال بمسماه الحالي)، حيث دافع عن قميص نادينا بين عامي 1953 و1971، وفاز خلال 18 موسمًا مع ريال مدريد بـ6 كؤوس أوروبية و12 دوريًا، بالإضافة إلى كأس إسبانيا مرتين وكأس الإنتركونتيننتال مرة وكأس العالم المصغر وكأس لاتينا مرة واحدة".

وواصل: "خاض خينتو مع ريال مدريد 600 مباراة وأحرز 182 هدفًا، ومثل المنتخب الإسباني خلال 43 مباراة".

واختتم: "تمثل شخصية باكو خينتو بصدق، جميع قيم ريال مدريد، وكانت وستظل معيارًا لريال مدريد وعالم الرياضة، كما أن سيتذكره مشجعو ريال مدريد وجميع مشجعي كرة القدم دائمًا باعتباره أحد أساطيرهم العظيمة".