بمشاركة 20 لاعباً.. المنتخب الوطني يكثف استعداداته في معسكر بغـداد

أجرى المنتخبُ الوطني لكرةِ القدم، اليوم الثلاثاء، ثاني وحدة تدريبية في ملعب الشعب الدولي استعداداً لمواجهةِ منتخب أوغندا في الحادي والعشرين من الشهر الحالي.

وجاءت تدريبات اليوم الصباحية بمشاركة 20 لاعباً وتركزت على الإعدادِ البدني بإشراف مدرب اللياقة فلاديمير كرونيتش، وباستخدام نظام GPS، ومن خلاله تتم مراقبةُ قياس مجهود وأداء اللاعب واستخراج المعدلات والبيانات البدنية والحيوية لكل لاعب.

وركز الجهازُ الفني في تدريبات اليوم على تمارين الإحساس بالكرة مع اختلافٍ في شدة وسرعة نمط التمرين، وفي مساحة محددة اقتصرت في منطقة الدائرة الوسطية من الملعب، بعدها تغيرت الحصةُ التدريبية بتقسيم اللاعبين على مجموعتين مع لاعب جوكر واحد يشارك مع الفريق الذي بحيازته الكرة وفي مساحة اقتصرت على ثلاثة أرباع الملعب.

من جهة أخرى، من المؤمل ان يصل اللاعب مصطفى ناظم في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، وسيرى الجهاز الفني إمكانية تواجده في مباراة أوغندا من عدمها، وقد يقع الاختيار على إضافة لاعب آخر في حال عدم جاهزية اللاعب كون موضوع سفره ووصوله قد يتزامن مع يوم المباراة كون اللاعب مرتبطاً مع ناديه النجمة البحريني، حيث يخوض يوم غدٍ أول مشاركة للاعب مع ناديه النجمة في بطولة الدوري البحريني.

يذكر ان المنتخب الوطني يخوض في كل يوم وحدتين تدريبيتين (صباحية ومسائية) ضمن معسكره المقام في بـغــــداد ويستمر لغاية ٢٢ من الشهر الحالي استعداداً لمواجهتي إيران ولبنان ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر.