رونالدو وجورجينا يتألقان مع إبنهما بحفل "The Best 2021" (صور)

انتشرت مجموعة صور جديدة لنجم كرة القدم العالمي ​كريستيانو رونالدو​ وعائلته.



وظهر رونالدو خلال تسلمه جائزة في حفل "The Best 2021"، وذلك بعدما حقق إنجازاً جديداً في 2021، حيث كسر الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية، برصيد 115 هدفاً.

وكعادتها حرصت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغز على مساندة حبيبها رونالدو، وظهرت بإطلالة جميلة الى جانبه.

كما وحضر التكريم ابن رونالدو، كريستيانو رونالدو جونيور.

انتشرت الصور بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وعبر المتابعون عن إعجابهم برونالدو وعائلته.