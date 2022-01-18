قبل مواجهة السودان.. مدرب مصر يشهر سلاح التحدي: سنحسم التأهل

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء: "سعيد بما قدمه اللاعبون أمام غينيا بيساو، نحترم كل المنتخبات ونسعى دائمًا لتجهيز الفريق بأفضل صورة".ولفت إلى عدم وجود إصابات بفيروس كورونا في صفوف منتخب مصر، مؤكدا أن ذلك أمر رائع.من جانبه أكد عمرو السولية لاعب منتخب مصر، أن الفريق هدفه حصد لقب أمم أفريقيا وإسعاد الجمهور، مشيرًا إلى أن مواجهة السودان لن تكون سهلة خاصة وأن المنافس لديه رغبة في تحقيق الفوز.وأضاف أن منتخب مصر يفكر في كل مباراة على حدة، والجميع داخل الفريق يسعى باستمرار لتقديم أفضل المستويات.ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، ويسعى للفوز غدا على السودان لحسم تأهله للدور المقبل دون الدخول في حسابات أخرى.