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تركيا تشارك في تأمين كأس العالم 2022 في قطر

رياضة

2022-01-18 | 12:34
تركيا تشارك في تأمين كأس العالم 2022 في قطر
المصدر:
وكالات
1,171 مشاهدة

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، أنها سترسل 3250 فردا من قوات الأمن إلى قطر للمساهمة في تأمين كأس العالم 2022.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في كلمة أثناء فعالية بمدينة أنطاليا، إن "بلاده سترسل 3250 فردا من قوات الأمن إلى قطر للمساهمة في تأمين كأس العالم 2022، وأن أنقرة دربت أيضا فرقا من القطريين على هذه المهمة قبل المونديال".

واضاف أنه "سيتم نشر 3 آلاف من قوات الأمن وغيرهم خلال الحدث، بالإضافة إلى 100 فرد من وحدة القوات الخاصة و50 كلبا للكشف عن القنابل مع مدربيها و50 خبيرا في إبطال مفعول القنابل".

واوضح صويلو أن "تركيا دربت كذلك 677 رجل أمن من قطر في 38 مجالا مختلفا، دون الخوض في التفاصيل، كما أنه لم يحدد نسبة أفراد الأمن الأتراك من إجمالي الذين سيعملون على تأمين ذلك الحدث الرياضي الكبير".

وتابع: "سيعمل في المجمل نحو 3250 من أفرادنا بصورة مؤقتة في قطر في نوفمبر وديسمبر كانون 2022 لمدة 45 يوما فيما يتصل بكأس العالم... الذي من المتوقع أن يحضره ما يزيد على مليون مشجع من جميع أنحاء العالم. وسيعمل أفرادنا على استتباب الأمن".
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