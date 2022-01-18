ليفاندوفسكي: لست قلقاً من ضم هالاند

وأكد النجم المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021، أمس الاثنين، خلال تصريحات أبرزها موقع "سبورت1" أنه "شخص صبور"، ويتعامل مع هذه التقارير بشكل طبيعي للغاية.وهناك تقارير تفيد باحتمالية رحيل هالاند عن دورتموند بنهاية الموسم الحالي، إذ يتضمن عقده بندا يسمح له بالمغادرة مقابل 75 مليون يورو، وسط أنباء تفيد باهتمام بطل البوندسليجا بضمه.وشدد ليفاندوفسكي على أنه لا يركز على مثل هذه الأمور، بل إن تركيزه منصب على نفسه وما يقدمه مع الفريق البافاري، مضيفا "لهذا السبب لا أشعر بالقلق".ويرى صاحب الـ33 عاما أنه قادر على الاستمرار في أعلى مستوى لمدة عامين أو ثلاثة، وهو ما يعمل بالفعل على الوصول إليه.وفي ختام تصريحاته، أشار ليفاندوفسكي إلى اختلاف أسلوبه عن هالاند، الذي وصفه باللاعب الكبير، مضيفا "أنا سعيد لأنه متواجد في البوندسليجا، حيث أشعر بالرضا بوفرة مثل هذه النوعية من اللاعبين في المسابقة".