الاتحاد الآسيوي يرد على طلب إيران بتغيير توقيت مواجهة العراق

رد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على الطلب الرسمي الذي تقدم به اتحاد الكرة في إيران بخصوص توقيت مباراتهم أمام المنتخب العراقي، ضمن جولة الإياب للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ووافق الاتحاد القاري، في خطاب رسمي، أرسله إلى الاتحاد الإيراني لكرة القدم، على اعتماد التوقيت المقترح بتقديم موعد المباراة ساعة واحدة، حيث أصبح اللقاء عند الساعة الـ6 مساءً، بالتوقيت المحلي في طهران، أي عند الساعة 5:30 بتوقيت بغداد، بحسب winwin

وطلبت إيران تغيير التوقيت بسبب درجات الحرارة المنخفضة في هذه الأيام بالعاصمة طهران، بناءً على نصيحة الكادر الفني للمنتخب الإيراني، ولم يعارض الاتحاد الآسيوي هذا الطلب، ما دام التغيير في حدود ساعة واحدة فقط.

ويلاقي المنتخب الوطني العراقي مستضيفه الإيراني، في الـ27 من الشهر الحالي، وبعدها بـ5 أيام يغادر إلى بيروت لملاقاة لبنان.

يُذكَر أن المنتخب العراقي يحتل المركز الخامس في المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية برصيد 4 نقاط، ويتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، يليه منتخب كوريا الجنوبية برصيد 14 نقطة، ثم منتخب الإمارات في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده منتخب لبنان الذي يحتل المركز الرابع برصيد 5 نقاط، ويتذيل منتخب سوريا جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.