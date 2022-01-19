رونالدو يحدد موعد مغادرته مانشستر يونايتد

وقالت الصحيفة ، إن "هناك محادثات جرت بين ممثلي رونالدو، وريتشارد أرنولد، الذي من المقرر أن يصبح الرئيس التنفيذي الجديد للنادي في بداية الشهر المقبل، والذي تم إبلاغه خلالها بالقلق من مسيرة الفريق واحتلال المركز السابع في البريميرليغ".وأضافت أن "رونالدو الذي سيبلغ عامه الـ37 في الشهر المقبل، استقر على الرحيل عن يونايتد حال عدم التأهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل".وأشارت "ذا صن" إلى أن "رونالدو، يرغب في مواصلة اللعب حتى يبلغ عامه الـ40، ولكنه يأمل في إنهاء مسيرته مع فريق كبير يحقق الانتصارات، وهو ما يبدو صعبا حاليا مع مانشستر يونايتد".ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 32 نقطة حصدها من 20 مباراة، بعيدا عن مانشستر سيتي المتصدر برصيد 56 نقطة، بعد مرور 22 جولة من "البريمير ليغ".يذكر أن الأندية الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، تتأهل إلى دوري أبطال اوروبا، بينما يشارك صاحب المركز الخامس في الدوري الأوروبي، والسادس في دوري المؤتمر.