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بعد ثلاث جولات.. تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم افريقيا

رياضة

2022-01-20 | 00:56
بعد ثلاث جولات.. تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم افريقيا
783 مشاهدة

ينفرد المهاجم الكاميروني، فانسان أبو بكر، بصدارة هدافي بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في بلاده، وذلك بعد انتهاء مباريات الجولات الثلاث في أربع مجموعات من أصل ست.

ويحتل أبو بكر الصدارة بخمسة أهداف بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه.

وفيما يلي ترتيب الهدافين في النسخة الـ33 من نهائيات كأس الأمم الإفريقية:

- الكاميروني فانسان أبو بكر - 5 أهداف.

- كارل توكو إيكامبي (الكاميرون)، وغابادينيو مهانغو (ملاوي)، وإبراهيما كونيه (مالي)، ووهبي الخزري (تونس)، وأحمد موغني (جزر القمر)، وسفيان بوفال (المغرب)، وجيم أليفينا (الغابون) - هدفان لكل واحد منهم.

- سليم أملاح وزكريا بوخلال وأشرف حكيمي (المغرب)، آرون سالم بوبندزا (الغابون)، كليتشي إيهياناتشو (نيجيريا)، إيسياغا سيلا ونابي كيتا (غينيا)، ماكس آلان غراديل وسيباستيان هيلير ونيكولاس بيبي (كوت ديفوار)، داوا هوتيسا وغيتانيه كيديبيه (إثيوبيا)، أبيلي جالو وموسى بارو (غامبيا)، ساديو ماني (السنغال)، جوليو تافاريش وغاري رودريغيش (الرأس الأخضر)، غوستافو سانغاريه وحسن بانديه وسيريل بايالا (بوركينا فاسو)، إسماعيل وادي ونولدج موسونا وكوداكواتشي ماهاتشي (زيمبابوي)، أندريه أيو وريتشموند بواكي وألكسندر دجيكو (غانا)، محمد صلاح ومحمد عبد المنعم (مصر)، صامويل تشوكوويزي وتايو أوونيي وموزيس سايمون وعمر صديق ووليام تروست-إيكونغ (نيجيريا)، والي الدين خضر (السودان)، موسى كامارا والحاجي كامارا (سيراليون)، وإستيبان فرنانديز أوبيانغ (غينيا الاستوائية)، وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري (تونس)، وألفاردو بن (جزر القمر)، هدف واحد لكل منهم.
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