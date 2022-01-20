منتخبنا الوطني يرتدي الطقم الأسود في مواجهة أوغندا (صور)

عقدَ، اليوم الخميس في مقر الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، المؤتمرُ الفني للطواقم الإداريّة لمباراة منتخبنا الوطني وأوغندا، وحضرَ عن الجانبِ العراقي المدير الإداري غيث مهنا والإداري حقي إبراهيم، والمنسق الإعلامي محمد عماد.

وقال الاتحاد في بيان ورد للسومرية انه " تم تحديدُ أطقم المنتخبين، حيث يرتدي منتخبنا الوطنيّ الطقم الأسود الكامل وحارس مرماه باللونِ السمائي، بينما يرتدي منتخب أوغندا الطقم الأبيض الكامل وحارس مرماه باللونِ الأصفر، وستكون التبديلاتُ خمسة لاعبين لكلِ منتخب، ويقود المباراة الحكم الكويتي الدولي سعد عطا الفضلي".