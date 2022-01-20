رابطة لاعبي الدوري الإسباني تهدد برشلونة بشأن ديمبيلي
هددت رابطة لاعبي الدوري الإسباني، اليوم الخميس، نادي برشلونة بعقوبات مغلظة في حال تم استبعاد عثمان ديمبيلي لاعب الفريق من مواجهة الكأس ضد بلباو.
وأصدرت الرابطة بيانًا رسميًا جاء به: "لا يملك اي لاعب الحق في لعب كل المباريات أو دخول قائمة ناديه بكل المواجهات".
واضافت انه "إذا تبين أن برشلونة استبعد ديمبيلي للضغط عليه بسبب تجديد العقد فسوف يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد النادي".
وقال ماتيو الياماني المدير العام بنادي برشلونة بأن "ديمبيلي سوف يرحل في كانون الثاني الجاري لأن مشواره انتهى مع الفريق بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده".
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