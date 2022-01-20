رابطة لاعبي الدوري الإسباني تهدد برشلونة بشأن ديمبيلي

وأصدرت الرابطة بيانًا رسميًا جاء به: "لا يملك اي لاعب الحق في لعب كل المباريات أو دخول قائمة ناديه بكل المواجهات".واضافت انه "إذا تبين أن برشلونة استبعد ديمبيلي للضغط عليه بسبب تجديد العقد فسوف يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد النادي".وقال ماتيو الياماني المدير العام بنادي برشلونة بأن "ديمبيلي سوف يرحل في كانون الثاني الجاري لأن مشواره انتهى مع الفريق بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده".