تعرف إلى مواجهات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

اكتمل عقد المنتخبات الـ16 الصاعدة إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، وذلك بعد نهاية كافة مواجهات مرحلة المجموعات اليوم الخميس 20 يناير/ كانون الثاني في البطولة الإفريقية.

المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

تأهل 16 منتخبا إلى الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2021، وهذه المنتخبات هي: المغرب ومالي وكوت ديفوار والسنغال والرأس الأخضر والغابون وبوركينا فاسو ومصر ونيجيريا وغينيا والكاميرون، ومالاوي وغامبيا، وتونس، وجزر القمر، وغينيا الاستوائية.

وسيواجه منتخب المغرب نظيره مالاوي في دور ثمن النهائي، فيما سيكون منتخب السنغال على موعد مع مواجهة الرأس الأخضر، وتلعب الغابون مع بوركينا فاسو، فيما ينتظر منتخب مصر مواجهة قوية أمام كوت ديفوار.

وتلتقي نيجيريا في صدام مرتقب مع منتخب تونس، وتلعب غينيا مع غامبيا، فيما تواجه الكاميرون صاحبة الأرض منتخب جزر القمر، وسيكون المنتخب المالي على موعد مع مباراة أمام غينيا الاستوائية.