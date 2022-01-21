أول تعليق من بلماضي بعد إقصاء الجزائر من كأس إفريقيا

حلل المدرب الوطني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي، خسارة فريقه 1- 3 أمام كوت ديفوار اليوم الخميس 20 يناير/ كانون الثاني، في المباراة التي جمعت المنتخبين على أرضية ملعب "جابوما" بمدينة دوالا الكاميرونية، ضمن الجولة الثالثة (الأخيرة) من منافسات المجموعة الخامسة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021".

وقال بلماضي في تصريحات مُتلفزة خصّ بها شبكة "بي إن سبورتس" القطرية: "نحن لا نستحق مثل هذه الخسارة، لكننا لم نُظهر المقومات اللازمة لتحقيق الفوز. اليوم غابت الفعالية، وحتى ركلة الجزاء أهدرناها.. تركنا المساحات لمنتخب كوت ديفوار، ولم نسجل سوى هدف واحد".

وأضاف بلماضي: "لم نتحكم في نتيجة المباراة، ولم نسجل الأهداف"، قبل أن يشدد على معاناة فريقه من افتقاد القدرة المطلوبة على إدارة المواجهة بالشكل المطلوب: "لم نعرف كيف ندخل المواجهة، والآن نفكر في المستقبل".

وأدت الخسارة من كوت ديفوار إلى إقصاء الجزائر "حاملة اللقب" من دور المجموعات، عقب احتلالها المركز الرابع (الأخير) على سلم المجموعة التي ضمت أيضا منتخبي غينيا الاستوائية وسيراليون.

واكتفت الجزائر بحصد نقطة واحدة من 3 مباريات خاضتها لحساب المجموعة الخامسة، متخلفة بنقطة عن سيراليون الثالثة و5 نقاط عن غينيا الاستوائية الثانية و6 نقاط عن كوت ديفوار المتصدرة.

وتأهل منتخبا كوت ديفوار وغينيا الاستوائية إلى الدور ثمن النهائي للبطولة؛ باحتلالهما المركزين الأول والثاني على سلم المجموعة، بينما ودع منتخبا سيراليون والجزائر المنافسات مبكرا.