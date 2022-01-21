بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة

أْعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه الشاب أنسو فاتي، خلال مواجهة أتلتيك بيلباو في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وغادر برشلونة حامل اللقب، مسابقة كأس الملك، بعد خسارته أمام النادي الباسكي العنيد 3-2 بعد التمديد، مساء الخميس 20 يناير/ كانون الثاني، على ملعب "سان ماميس" في بيلباو.

ودخل فاتي في الدقيقة (61) بدلاً للمهاجم الشاب الآخر فيران جوتغلا، لكن المدرب تشافي هيرنانديز اضطر لتغييره في الدقيقة (96) بعد شعوره بآلام ليغادر الملعب متأثراً بإصابة جديدة.

وكشف نادي برشلونة عن إصابة نجمه الشاب، مؤكداً تعرضه لإصابة على مستوى العضلة ذات الرأسين للساق اليسرى، وسيخضع للمزيد من الفحوصات من أجل تحديد مدة الغياب.

ورغم أن نادي البلاوغرانا لم يكشف عن مدة غياب اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، إلا أن وسائل إعلام كتالونية أكدت أنه مرشح للغياب عن النادي ما بين 4 إلى 6 أسابيع على الأقل.

ويبدو أن النجم الصاعد للفريق الكتالوني وحامل القميص رقم عشرة للنادي خلفاً للأسطورة ليونيل ميسي، يعاني من مشاكل بدنية واضحة، حيث تعرض للإصابة للمرة الرابعة منذ بداية الموسم.

وغاب فاتي لمدة 14 يوماً عند بداية الموسم، حيث إنه لم يكن جاهزاً بدنياً ولم يتعاف تماماً من إصابة ألمت به الموسم الماضي، قبل أن يتعرض لإصابة في الركبة غاب على إثرها لمدة 5 أيام، ثم إصابة في الفخذ غيّبته 65 يوماً.