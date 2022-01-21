عدنان درجال: مباراة أوغندا بوابة لرفع الحظر عن الملاعب العراقية

أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الجمعة، ان مباراة أوغندا بوابة لرفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وقال درجال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مباراة أوغندا ستكون في غاية الأهمية كونها أول مباراة دولية للمنتخب الوطني في بغداد منذ ما يقارب تسع سنوات على أرضه وبين جماهيره المتعطشة لرؤية منتخبها وهو يلعب على ارض العاصمة".

واضاف البيان، "اوضحنا خلال لقاء الجهاز الفني ولاعبي المنتخب الوطني تحضيراً لمواجهة أوغندا اليوم في ملعبُ المدينة في الساعة السادسة مساء، ان المباراة ستكون بوابة الطريق لرفع الحظر عن الملاعب العراقية، وانها محطة استعداد مثاليّة قبل مواجهة منتخب إيران".

وبحسب البيان، دعا درجال "اللاعبين الى ضرورة التحلي بروحية الإنسان العراقي كون كل لاعب يمثل 40 مليون عراقي، وان يتحلى اللاعب بالعزيمة والإصرار في قبول التحدي، مشددا على "جميعِ أفراد بعثة المنتخب الوطني بضرورة إتباع الإجراءاتِ الاحترازية لتجنب الإصابة بفايروس كوفيد 19، كون الموجة الأخيرة سريعة الانتشار وخالية من الأعراضِ في بعض الأحيان".