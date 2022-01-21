مواجهة صعبة تضع الريال امام بلباو في ربع نهائي كأس الملك

وتأهل ريال مدريد لربع النهائي بعد تغلبه على إلتشي 2-1 بينما اطاح أتلتيك بلباو ببرشلونة بنتيجة 3-2.وتجمع باقي مباريات ربع النهائي ريال سوسييداد مع ريال بيتيس، وفالنسيا مع قادش، ورايو فاييكانو مع مايوركا.ويقام دور ربع النهائي من مباراة واحدة أيام 1 و2 و3 شباط المقبل.