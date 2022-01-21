مواجهة صعبة تضع الريال امام بلباو في ربع نهائي كأس الملك
أسفرت قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا التي أجريت، اليوم الجمعة، عن مواجهة ريال مدريد لأتلتيك بلباو الشهر المقبل في ملعب "سان ماميس" .
وتأهل ريال مدريد لربع النهائي بعد تغلبه على إلتشي 2-1 بينما اطاح أتلتيك بلباو ببرشلونة بنتيجة 3-2.
وتجمع باقي مباريات ربع النهائي ريال سوسييداد مع ريال بيتيس، وفالنسيا مع قادش، ورايو فاييكانو مع مايوركا.
ويقام دور ربع النهائي من مباراة واحدة أيام 1 و2 و3 شباط المقبل.
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