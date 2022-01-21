تشكيلة منتخبنا الوطني امام اوغندا

تنشر السومرية نيوز، تشكيلةُ المنتخب الوطنيّ لمباراة نظيره الأوغندي التي تقامُ اليوم الجمعة في ملعبِ المدينة الدوليّ بالساعةِ السادسة مساءً.

التشكيلة ادناه: