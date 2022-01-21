شكوك حول مشاركة رونالدو في مباراة يونايتد ووست هام

وعاد الدولي البرتغالي للمشاركة مع الفريق في مباراته الماضية ضد برينتفورد، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 71، مما تسبب في غضبه.وكشف المدرب الألماني رالف رانجنيك، في حديثه لقناة النادي اليوم الجمعة، عن احتمالية غياب "الدون" عن مباراة الغد بسبب معاناته من مشكلة في الرقبة.وأشار مدرب المان يونايتد، إلى حتمية انتظاره حتى تدريبات الفريق، لمعرفة مدى تحسن لاعبه المخضرم.رغم ذلك، نشر النادي الإنجليزي صورا من المران، الذي شهد مشاركة رونالدو بصورة طبيعية رفقة باقي زملائه، ما يعني جاهزيته للظهور أمام الهامرز.كما ظهر المهاجم الأوروجواياني إيدنسون كافاني والفرنسي بول بوجبا في التدريبات، لكن موقفهما لم يحدد بشأن دخول قائمة المباراة المرتقبة.ويسعى المان يونايتد للتغلب على رجال المدرب ديفيد مويس، حيث أن الانتصار قد يقفز بالفريق بين الـ4 الكبار لأول مرة منذ فترة طويلة، خصوصا إذا تعثر الثنائي توتنهام وآرسنال.