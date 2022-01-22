كورونا يضرب منتخب تونس قبيل مواجهة "نيجيريا" المرتقبة

انضم مدرب منتخب تونس، منذر الكبير، وأربعة من طاقمه الفني، إلى لائحة المصابين بفيروس كورونا، قبيل مباراة "نسور قرطاج" المرتقبة أمام نيجيريا في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

وأكد راديو "موزاييك" التونسي، أن نتائج فحوصات الكبير، وطبيب المنتخب سهيل الشملي، إلى جانب مدرب حراس المرمى الشاذلي المبروكي، وعضوين آخرين في الطاقم الفني، جاءت إيجابية (أي مصابون بالفيروس)، "وهو ما يعني غيابهم عن مباراة المنتخب" أمام نيجريا المقررة غدا الأحد في ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون.

ولكن الكبير كان سيغيب في أية حال عن تلك المواجهة، إذ أنه تلقى طردا ببطاقتين صفراوين في المباراة التي خسرها المنتخب التونسي أمام غامبيا في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة، الخميس الماضي.

وخاضت تونس مباراة غامبيا في غياب 10 لاعبين بسبب الإصابة بفيروس كورونا، أبرزهم علي معلول، وغيلان الشعلالي، ومحمد علي بن رمضان، ووهبي الخزري.

وخطفت غامبيا فوزا قاتلا من تونس، المنقوصة بسبب "كوفيد-19"، بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، غير أن "نسور قرطاج" عبروا إلى ثمن النهائي كأحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث بين المجموعات الست في البطولة.