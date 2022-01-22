اتحاد المواي تاي يعلن اكتمال اختبارات اللاعبين في جميع المحافظات

أعلن رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي مصطفى جبار علك، السبت، عن اكتمال اختبارات اللاعبين في جميع المحافظات.

وقال علك في بيان، "نشكر وزيرالشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال لدعمه الاتحاد المادي والمعنوي ومتابعته نشاطات وانجازات الاتحاد بعد ان اصبحت المواي تاي معترف بها اعتراف كامل من اللجنة الاولمبية الدولية واصبحت مؤهلة للدخول في برنامج الالعاب الاولمبية".

وأضاف أن "اتحادنا اكمل اليوم اختبارات اللاعبين في جميع المحافظات والمناطق بعدد اكثر من 800 لاعب المؤهلين للمشاركة في بطولة اندية العراق للمتقدمين التي ستنطلق منتصف الشهر المقبل على حلبة جامعة كلكامش في بغداد وبطولة اندية العراق للشباب التي ستنطلق في شهر اذار المقبل في محافظة كربلاء المقدسة".

وتابع أنه "على ضوء النتائج والمستويات سيتم اختيار المنتخبات الذي يمثلون العراق بالاستحقاقات الخارجية المقبلة".