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مهند علي ينصح زملاءه قبل لقاء إيران ويكشف وجهته المقبلة

رياضة

2022-01-23 | 03:25
مهند علي ينصح زملاءه قبل لقاء إيران ويكشف وجهته المقبلة
8,060 مشاهدة

وجه مهند علي (ميمي) مهاجم المنتخب الوطني العراقي، ومحترف فريق أريس تسالونيكي اليوناني، رسالة مهمة لزملائه في المنتخب الوطني، وذلك قبل مواجهة منتخب إيران يوم الخميس المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال ميمي في حوار مع برنامج صدى الملاعب: "أدعو اللاعبين لبذل أفضل المستويات، في المرحلة المقبلة من التصفيات المونديالية، منتخب العراق كان كبيراً وسيبقى، صحيح أن النتائج مؤخراً لم تكن وفقاً لطموحات الجماهير العراقية، ولكن أنا متأكد أن اللاعبين سيقدّمون أفضل العطاءات، وأن فرصة الوصول إلى مونديال قطر المقبل، ما زالت قائمة حتى الآن، وكرة القدم لا تعرف المستحيل".
 
وسبق لميمي قيادة العراق لتحقيق الفوز على المنتخب الإيراني 2-1 في العاصة الأردنية عمّان ضمن التصفيات الأولية لكأس العالم 2022، عندما سجل الهدف الأول.
 
وصف المهاجم العراقي الشاب علاقة لاعبي منتخب أسود الرافدين بالمميزة، نافياً وجود أي خلافات بين اللاعبين المحليين أو المغتربين، وأن شعار الجميع هو خدمة منتخب الوطن، والأجواء داخل الكتيبة العراقية تتسم بالمحبة والود والاحترام.
 
وبخصوص مراحل علاجه في مستشفى سبيتار، المتخصص في تأهيل اللاعبين المصابين بقطر، أكد أنه اقترب من نهاية البرنامج الإعدادي الأول، جراء الإصابة التي لحقت به مع الفريق اليوناني وتسببت بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما أبعده عن الملاعب منذ أكثر 4 أشهر.
 
ورفض ميمي التخلي عن حلم اللعب في أوروبا، على الرغم من تعرضه لإصابة بليغة، خلال ثاني مشاركاته في الدوري اليوناني الممتاز، موضحاً أن وجهته المقبلة ستبقى أوروبا، ولن يتخلى عن تحقيق هذا الحلم، مهما كانت التحديات والصعاب، على حدِّ قوله.

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