3 مبارياتٍ ودية للمنتخب الأولمبي في تركيا.. هذه تفاصيلها

يغادرنا، مساء اليوم الأحد، وفد المنتخبِ الأولمبيّ متوجهاً إلى مدينةِ أنطاليا التركية للدخول في معسكرٍ تدريبي مغلقٍ يستمر لغاية الثاني من شهر فبراير /شباط المقبل تحضيراً للاستحقاقاتِ المقبلة.

وقالَ المديرُ الإداري للمنتخبِ الأولمبي، مهدي كريم في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "المنتخب سيتوجه في تمام الساعةِ الخامسة والنصف من مساء اليوم إلى مدينةِ أنطاليا للدخول في معسكرٍ مغلقٍ تتخلله عددٌ من المبارياتِ الودية، ويتألف الوفد من عضو الاتحاد غانم عريبي رئيساً للوفد ومهدي كريم مديراً إدارياً والتشيكي ميروسلاف سوكوب مدرباً وجيري ريبا وكامل توباس مساعدين للمدرب واندريج كوستر مدرباً لحراس المرمى وعباس عبيد وسعد حافظ مساعدين وإبراهيم سالم مدرباً لحراس المرمى، وضمت قائمة المنتخب (٢٦) لاعباً هم: وليد عطية وعماد محسن وحسين جولي ومحمد الباقر كريم ومنتظر عبد الامير ومنتظر محمد جبر وأحمد سرتيب ورضا فاضل ومؤمل عبد الرضا ووكاع رمضان وعباس بديع وأحمد نعيم ومحمد عبد الزهرة محمد ومحمد دلاور وميثم وعد وايسن إسحاق ومارتن سيف حداد واندريه الآن صناتي وأمين الحموي وأحمد حسن ويوسف خالد والكسند اوراها وميرخاس دوسكي ورامز مفيد وحسين عمار ودانيالو أندرياس".

وأشارَ إلى أن "المنتخب الأولمبيّ سيخوض ثلاث مبارياتٍ ودية ضمن معسكره في أنطاليا، الأولى ستكون أمام موتريس اوديسا الأوكراني في السادس والعشرين من الشهر الحالي، والمباراة الثانية أمام ايترام الكازاخستاني في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، بينما المباراة الثالثة سيلاقي المنتخب فيها أحد الأندية التركية بمطلع الشهر المقبل".