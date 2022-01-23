بعثة منتخبنا الوطني تصل الى طهران

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وفد منتخبنا الوطنيّ وصل، اليوم الاحد، إلى طهران لخوضِ مباراته أمام نظيره الإيراني في السابع والعشرين من الشهر الحالي ضمن تصفيات مونديال قطر".واضاف انه"السفير العراقيّ في إيران نصير عبد المحسن عبد الله كان في استقبال وفد المنتخب".