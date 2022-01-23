دولة خليجية تقرر اقامة مباريات كرة القدم دون جماهير

وأصدر الاتحاد العماني بيانا نشره على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، قال فيه: "تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا الصدارة يوم الجمعة الماضي، المتعلقة بتأجيل إقامة الأنشطة ذات الطابع الجماهيري أو إقامتها بدون حضور جماهيري، فقد تقرر إقامة جميع مباريات المنتخبات الوطنية، ومسابقات الاتحاد العماني لكرة القدم بدون حضور جماهيري".وشدد الاتحاد العماني، على "ضرورة التزام المشاركين بجميع الضوابط الاحترازية المقررة من قبل الجهات المعنية، وذلك حتى إشعار آخر، من قبل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فايروس كورونا-كوفيد19".وتنتظر المنتخب العماني مواجهة مهمة في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، عندما يستضيف نظيره الأسترالي، في الأول من شباط المقبل، في مجمع السلطان قابوس الرياضي بمسقط، إلا أن الجماهير العمانية لن تتمكن من الحضور.وكان الاتحاد العماني قد قرر عودة الجماهير إلى الملاعب في تشرين أول الماضي بنسبة (50%) لأول مرة منذ بدء الجائحة، وذلك قبيل بداية الموسم الحالي 2021-2022.