باريس سان جيرمان يكشف عن سبب غياب دوناروما

وقال النادي الباريس في بيان، أن "الحارس الإيطالي سيخضع لفحوصات جديدة خلال الـ48 ساعة المقبلة، من أجل معرفة تطور حالته، وبناءً عليه، سوف يبدأ كيلور نافاس خلال مباراة الليلة".وكان دوناروما قد اشتكى من آلام في ربلة الساق خلال التدريبات الأخيرة.كما يغيب اللاعب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، ولكن من المتوقع مشاركته في المباريات المقبلة مع النادي الباريسي.ويأمل باريس سان جيرمان في استعادة نيمار بكامل جاهزيته قبل مواجهتي ريال مدريد بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.