كورونا تمنع لاعباً من التواجد مع المنتخب العراقي

وقال مهنا، وفق بين لاتحاد الكرة، إن "لاعب المُنتخبِ الوطنيّ (علي فائز) المُحترف في صفوفِ نادي القادسية الكويتي سيغيبُ عن التواجد مع المنتخبِ الوطني لمواجهتي إيران ولبنان ضمن التصفياتِ الآسيويّة المُؤهلة الى نهائيّاتِ كأس العالم، وذلك بعد التأكّدِ من إصابتهِ بفايروس كورونا، بعد أن أظهرت فحوصاتُ المَسحةِ الأخيرة للاعب، التي أجراها اليوم في الكويت، أنه مصابٌ، وبالتالي يَتعذّر عليه الالتحاقُ مع المنتخبِ الوطني".وأضاف البيان، أنه "سيخضعُ لأخذِ العِلاجاتِ اللازمة من أجل الشِفاءِ والعودة إلى الملاعب".