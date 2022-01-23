برشلونة وديمبلي.. حديث عن عقوبة منتظرة

ويستعد برشلونة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 22 من الليجا.وزعم ديمبلي أنه يعاني من توعك في المعدة، ولم يحضر إلى المدينة الرياضية للنادي الكتالوني قبل إعلان قائمة الفريق للمباراة.ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن عذر ديمبلي لعدم القدوم إلى النادي، اليوم، لا يتمتع بمصداقية داخل برشلونة.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة ينوي توقيع عقوبة على اللاعب الفرنسي، لأنه خرق القواعد التي تلزم اللاعبين بالذهاب إلى المدينة الرياضية عندما يكونون مؤهلين للانضمام إلى قائمة المباريات.وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، مستاء للغاية من قرار ديمبلي بالبقاء في المنزل قبل ساعات من مباراة ألافيس.يُذكر أن ديمبلي دخل في طريق مسدود مع إدارة برشلونة مؤخرا، فيما يتعلق بتجديد عقده مع النادي الكتالوني.