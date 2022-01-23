تعليق جديد بشأن قضية "أيمن حسين"

كشف رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد اللبناني لكرة القدم، إن قضية اللاعب العراقي أيمن حسين، ليست عند اتحاد الكرة، وإنما تخص الأمن العام اللبناني، والقرار النهائي عنده.



وشدد مازن قبيسي بحسب موقع "كورة"، على أن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، تجمعه أفضل العلاقات بكل الاتحادات العربية والقارية، ويرحب بجميع الضيوف.

وكان المدير الإداري للمنتخب العراقي الأول لكرة القدم، أعلن مؤخراً، أن اللاعب أيمن حسين لديه مشكلة إدارية مُتعلقة بجواز سفره قد تمنعه من التواجد مع المنتخب العراقي في مباراته أمام نطيره اللبناني بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وذلك بعد أن تلقينا كتاباً رسمياً من الاتحاد اللبناني لكرة القدم يوضح فيه اعتذاره عن ممانعة الجهات الأمنية اللبنانية لمنحه تأشيرة الدخول بسبب ثبات ختم دخوله إلى الأراضي الفلسطينية في جوازه.