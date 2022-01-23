الكشف عن تشكيلة برشلونة لمواجهة ألافيس
أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، تشكيلة فريقه لمباراة ديبورتيفو ألافيس، المقررة اليوم الأحد في الجولة 22 من الدوري الإسباني.
ودفع تشافي بثلاثي هجومي مكون من: عبد الصمد الزلزولي - فيران توريس - لوك دي يونج.
وجاءت تشكيلة برشلونة كالآتي:
تير شتيجن - سيرجينو دست - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - فرينكي دي يونج - جوردي ألبا - سيرجيو بوسكيتس - بيدري - لوك دي يونج - عبد الصمد الزلزولي - فيران توريس.
وعلى الجانب الآخر، يمثل ديبورتيفو ألافيس في المباراة كل من:
باتشيكو - فيكتور لاجوارديا - فلوريان لوجون - مارتين أجيريجابيريا - خافي لوبيز - بينا - جونزالو إيسكالانتي - بيري بونس - جاسون - خوسيلو - لويس ريوخا.
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