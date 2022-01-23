الكشف عن تشكيلة برشلونة لمواجهة ألافيس

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، تشكيلة فريقه لمباراة ديبورتيفو ألافيس، المقررة اليوم الأحد في الجولة 22 من الدوري الإسباني.







وجاءت تشكيلة برشلونة كالآتي:



تير شتيجن - سيرجينو دست - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - فرينكي دي يونج - جوردي ألبا - سيرجيو بوسكيتس - بيدري - لوك دي يونج - عبد الصمد الزلزولي - فيران توريس.



وعلى الجانب الآخر، يمثل ديبورتيفو ألافيس في المباراة كل من:



باتشيكو - فيكتور لاجوارديا - فلوريان لوجون - مارتين أجيريجابيريا - خافي لوبيز - بينا - جونزالو إيسكالانتي - بيري بونس - جاسون - خوسيلو - لويس ريوخا. ودفع تشافي بثلاثي هجومي مكون من: عبد الصمد الزلزولي - فيران توريس - لوك دي يونج.وجاءت تشكيلة برشلونة كالآتي:تير شتيجن - سيرجينو دست - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - فرينكي دي يونج - جوردي ألبا - سيرجيو بوسكيتس - بيدري - لوك دي يونج - عبد الصمد الزلزولي - فيران توريس.وعلى الجانب الآخر، يمثل ديبورتيفو ألافيس في المباراة كل من:باتشيكو - فيكتور لاجوارديا - فلوريان لوجون - مارتين أجيريجابيريا - خافي لوبيز - بينا - جونزالو إيسكالانتي - بيري بونس - جاسون - خوسيلو - لويس ريوخا.