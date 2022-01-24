الكشف عن سبب إصابة إبراهيموفيتش في كلاسيكو إيطاليا

وحسم التعادل السلبي كلاسيكو إيطاليا بين يوفنتوس وميلان على ملعب سان سيرو، مساء الأحد، بقمة مباريات الجولة 23 من الدوري الإيطالي، التي شهدت خروج زلاتان بعد مرور 28 دقيقة للإصابة.وقال بيولي في تصريح أبرزه موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي: "إصابة زلاتان؟ لم أر إبراهيموفيتش بعد المباراة لكنه عانى من آلام في وتر العرقوب".وأضاف: "لقد حمل المسؤولية لأرضية ملعب سان سيرو لأنها كانت صعبة للغاية، آمل أن يتعافى إبرا في الأيام القليلة المقبلة".