اتحاد الرماية يشارك في بطولة العالم

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيس الاتحاد المركزي للرماية صبيح مراد كاظم مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.وأضاف صبيح، وفق بيان لاتحاد الرماية، ان درجال وجه بتقديم كافة الدعم المالي والمعنوي للوفد الذي سيشارك في بطولة العالم للرماية التي ستقام في جمهورية مصر العربية يوم ٢٦ شباط المقبل.من جانبه، قدم رئيس الاتحاد "الشكر والتقدير لمعالي الوزير لما ابداه من تفهم واضح في هذه المشاركة التي تصب في مصلحة العراق واللعبة ودعمه الكبير والمستمر لجميع الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد الرماية".