الثلوج تمنع محترفي العراق من اللحاق بالمنتخب

وقال الاتحاد في بيان، إن "لاعبي المنتخب الوطنيّ (فرانس ضياء بطرس وزيدان اقبال ومهند جعاز وأمير العماري وعلي الحمادي) تلقوا إشعاراً من شركاتِ الطيران التركي بإلغاءِ رحلاتهم بسبب سوءِ الأحوالِ الجويّة في تركيا من تساقطِ الثلوج الكثيف".ويسعى المديرُ الإداري للمنتخبِ الوطني، ومن مقر إقامتهِ في غرفةِ الحجر الصحي، وفق البيان، إلى "الإسراعِ في تأمين رحلاتٍ بديلةٍ للاعبين المذكورة أسماؤهم أعلاه، وقد تم لغاية الآن تأمينُ رحلاتٍ بديلة، وقد يستوجبُ عليهم الانتظار لساعاتٍ طويلة".ويحظى الأمرُ بمتابعةٍ من قبل مشرفِ المُنتخب الوطني، يونس محمود، وعضو اتحاد الكرة، فراس بحر العلوم، من أجل تهيئةِ وتأمينِ وصول اللاعبين بوقتٍ زمنيّ لا يتعارضُ مع موعدِ المباراة ومع الإجراءاتِ الصحيّة التي تجبر الانتظار (٢٤) ساعةً لما بعد الوصول، بحسب بيان الاتحاد.