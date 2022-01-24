الوطني يباشر تدريباته استعداداً لإيران.. وبتروفيتش يستدعي لاعباً جديداً

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، إن "المنتخب الوطني باشر تدريباته في طهران بمشاركة كل من سعد عبد الأمير، حسن رائد، مصطفى ناظم، حسن عبد الكريم، محمد علي عبود، أحمد إبراهيم، شيركو كريم، أحمد فرحان، فهد طالب، علاء عباس، حسين جبار، حسن أحمد، علي ياسين، وحسين علي الذي خاضَ تدريباته بشكلٍ مُنفردٍ وخفيفٍ بعد تعرضه لإصابةٍ في عظمِ الساق في مباراةِ أوغندا الوديّة".وحرصَ الجهازُ الفني، بقيادةِ المدرب بتروفيتش، في الوحدةِ التدريبيّة على تطبيقِ بعض الجوانب التكتيكيّة في نصفِ ملعبٍ كون عدد اللاعبين المتاحين للوحدةِ التدريبيّة لا يسمح بأن تكون على طولِ الملعب.وخاضَ حراسُ المرمى تدريباتهم بعيداً عن وجودِ مدربهم (أحمد جاسم) الذي يخضعُ للحجر الصحيّ بانتظار نتيجةِ الفحصِ الثانية.على صعيدٍ متصلٍ، استدعى الجهازُ الفني للمنتخبِ الوطنيّ، وفق البيان، اللاعب (ميثم جبار) للالتحاقِ، اليوم، ببعثةِ المُنتخبِ الوطني، وتمت تهيئةُ الإجراءات اللازمةِ لتأمين وصوله من قبل الجهازِ الإداري للمنتخبِ الوطني.