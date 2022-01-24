ليوث العراق يباشرون تدريباتهم في انطاليا

وذكر بيان لاتحاد الكرة، إن "منتخبنا الشبابي خاضَ مرانه الأول صباح اليوم والذي ركزَ فيه الملاكُ التدريبيّ، بقيادة المدرب عماد محمد، على التدريباتِ التنشيطيّة وتمارين الحديد، وفي الوحدةِ التدريبيّة المسائية تم التركيزُ على بعض التدريبات التكتيكيّة".وشهدت التدريباتُ تواجد جميع اللاعبين باستثناء (الاي علي) المحترف في الدوري السويدي بداعي الإصابةِ، وكذلك (كرار حيدر محمد) الذي أكدت الفحوصاتُ الطبيّة إصابته بفيروس كورونا، بينما من المؤمل وصول لاعب ملبورن ستي الأسترالي (شربل شمعون) قادماً من أستراليا.هذا وسيخوضُ منتخبُ الشباب أولى مبارياته في معسكره التدريبيّ يوم غدٍ الثلاثاء أمام نادي شاختار دونسيتك الأوكراني تحت 19 عاماً في الساعةِ الثالثة والنصف بتوقيتِ بغداد.