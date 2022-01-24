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ريال مدريد يفقد أحد نجومه أمام غرناطة

رياضة

2022-01-24 | 12:42
ريال مدريد يفقد أحد نجومه أمام غرناطة
1,005 مشاهدة

تأكد غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد عن مباراة فريقه المقبلة في الليجا، أمام غرناطة، بسبب الإيقاف.

ويستقبل ريال مدريد نظيره غرناطة، يوم 6 فبراير المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 23 لليجا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد حصل فينيسيوس على البطاقة الصفراء الخامسة له هذا الموسم، أمس الأحد، أمام إلتشي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.

ويمثل إيقاف فينيسيوس أزمة كبيرة لريال مدريد، نظرًا للمستويات الرائعة التي يقدمها هذا الموسم، والحلول الكثيرة التي يملكها سواء من ناحية التسجيل أو صناعة الفرص.

ومن المتوقع أن يحصل البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، على الفرصة في تلك المباراة، وذلك للمرة الثانية على التوالي، علمًا بأنه شارك أساسيًا في لقاء إلتشي أمس، ولكن في مركز غير مركزه.
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