اتحاد الكرة يعلن نتيجة الفحص لاثنين من لاعبي المنتخب

وقال عضو الاتحاد فراس بحر العلوم، إن "إجراءات الفحص الثانية تم إجراؤها من قبل أشهر المختبراتِ المُعتمدة في طهران، وجاءت نتائجها سلبيةً للاعبين ياسر قاسم ومناف يونس، بالإضافةِ إلى المدير الإداري غيث مهنا".وأضافَ بحر العلوم "بينما جاءت النتائج ايجابيةً لكلٍ من مدربِ الحراس أحمد جاسم والمعالج ياسين خضير والمحاسب مصطفى خالد"، مؤكداً أنه "تمت مخاطبةُ الاتحاد الآسيوي بملابساتِ ما حدثَ اليوم، وبانتظار الردِّ النهائي".من جهةٍ أخرى، أوضحَ مشرفُ المنتخب الوطنيّ يونس محمود أن "إدارة المنتخب الوطنيّ تبذل قصارى جهودها من أجل تأمينِ وصول اللاعبين المحترفين للالتحاقِ ببعثةِ المنتخب الوطني"، موضحاً أن "موضوع إلغاء رحلاتِ اللاعبين خارج إرادتنا وهو حدثٌ طارئ، حيث سبق أن تم تأكيد الحجوزات لجميع اللاعبين منذ وقتٍ سابق.