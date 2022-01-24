نبأ سار لريال مدريد يخص "بنزيما"

وأكدت الفحوصات أن الآلام التي شعر بها وحرمته من استكمال مباراة إلتشي الأحد، وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، هي مجرد تقلص في العضلات المأبضية للقدم اليسرى.وحسبما كشفت مصادر من داخل النادي الملكي لوكالة الأنباء الإسبانية، لم يجر اللاعب أشعة رنين لتحديد حجم الإصابة، بينما اكتفى ببعض الاختبارات الطبية التي أكدت إصابته بتقلص عضلي فقط.وتأتي فترة التوقف الدولي في موعدها بالنسبة لبنزيما، الذي شارك تقريبا مع الريال في كل المباريات هذا الموسم، حيث ستساعده على التعافي بشكل جيد من الإصابة، لاسيما وأن الفريق مقبل على مباراة قوية في ربع نهائي كأس الملك أمام أتلتيك بيلباو في 3 شباط المقبل.وكان بنزيما، الذي أهدر ركلة الجزاء الأولى له مع الريال أمام إلتشي، قد غادر المواجهة في الدقيقة 58، بعد شعوره بآلام عضلية.ومع عودة الفريق للتدريبات يوم الأربعاء، سيُقّيم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حالة النجم الدولي الفرنسي لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الكأس، لاسيما وأن الفريق مقبل على مواجهة مرتقبة وقوية للغاية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال منتصف الشهر المقبل.