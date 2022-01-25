زيدان والحمادي يلتحقان ببعثة العراق في طهران

وقال الاتحاد في بيان، إن "لاعبي المنتخب الوطني (زيدان إقبال وعلي الحمادي) وصلا إلى طهران، قادمين من المملكةِ المتحدة ليلتحقا ببعثةِ المنتخب الوطنيّ".وتزامن وصول اللاعبين مع وقت الوحدةِ التدريبيّة للمنتخبِ الوطني، وقد تمت تهيئةُ جميع الإجراءات الإدارية في استقبالهما وتأمين وصولهما الى فندقِ الاقامة.وسيخضعُ اللاعبان فور الوصول الى فحوصات الـ بي سي ار، ويتم عزلهما لغاية ظهور نتائج الفحصِ في ساعةٍ متأخرةٍ من ليلة اليوم.