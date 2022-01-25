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ميسي يعود إلى برشلونة (صور)

رياضة

2022-01-25 | 10:34
ميسي يعود إلى برشلونة (صور)
7,192 مشاهدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صور وفيديوهات تظهر الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان في مدينة برشلونة الإسبانية.

وتبين أن سبب تواجد ميسي في برشلونة، للاحتفال بعيد ميلاد صديقه تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الحالي الـ42.

واقتصر الحفل على عشاء بمطعم ياباني شمال مدينة برشلونة جمع ميسي وتشافي وسيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا، مع زوجاتهم.

يذكر أن ميسي غادر برشلونة في أغسطس الماضي بعد مسيرة استمرت 20 عاما حافلة بالألقاب والإنجازات على الصعيدين الفردي والجماعي، رغم رغبته الكبيرة في البقاء، وذلك، بسبب قواعد مالية صارمة في الدوري الإسباني وقفت عائقا أمام تجديد عقده وسط ظروف مالية قاهرة يمر بها الفريق الكتالوني.

أما تشافي، فعاد إلى أسوار "كامب نو" كمدرب في نوفمبر الماضي بعد ست سنوات منذ خوض مباراته الأخيرة مع الفريق كلاعب، عندما فاز "البلوغرانا" على يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 وهو اللقب الأخير للنادي بالمسابقة.

ويأتي لقاء الأصدقاء القدامى وسط أحلام من مشجعي برشلونة بعودة معشوقهم وهدافهم التاريخي ميسي إلى "الكامب نو".

يذكر أن ميسي سجل 6 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في 17 مباراة خاضها بقميص سان جيرمان هذا الموسم في جميع المسابقات.
 
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