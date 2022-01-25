منتخبنا الوطني يواصل تدريباته في طهران استعدادا لمواجهة إيران

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "اشتركَ في تدريباتِ اليوم 16 لاعباً هم: بشار رسن ، أيمن حسين، سعد عبد الأمير، حسن رائد، مصطفى ناظم، حسن عبد الكريم، محمد علي عبود ، أحمد ابراهيم، شيركو كريم، أحمد فرحان، فهد طالب ، علاء عباس ، حسين جبار ، حسن احمد، علي ياسين وحسين علي".وأوضحَ مدرب المنتخبِ الوطني، زيليكو بتروفيتش، انه "بالرغم من الأحداثِ الطارئة التي رافقت الوفدَ العراقي منذ وصوله بإصابةِ عددٍ منه بفايروس كورونا لكننا ما زلنا ايجابيين في تحقيق نتيجةٍ جيدةٍ في مباراتنا المقبلة ضد إيران".وأضافَ: "نحن نعاني من موضوع الإرباكِ الذي حصلَ لنا بعدم اكتمال وحدةٍ تدريبيةٍ بالشكل المثالي كما كان في حساباتنا، لكننا نحاول قدرَ المُستطاع أن نركز على توظيفِ الواجبات الفنية لكل لاعبٍ كون المباراة لها حسابات باتت مختلفة، ونتطلعُ إلى أن نتجاوز العقباتَ التي هي ليست بيدنا، ونتأمل أن لا يحدث أمرٌ طارئ جديد، خصوصاً أن الفحوصات التي سنخضع لإجرائها غداً ستُحدد القائمةَ النهائية للاعبين الذين سيشاركون في المباراة ".ومن المؤمل أن يصل اليوم اللاعبون (فرانس ضياء وأمير العماري ومهند جعاز وميثم جبار وسعد ناطق)، بينما وصلَ عصر اليوم كل من زيدان إقبال وعلي الحمادي.