"شهر ناري" بانتظار برشلونة.. ست مباريات قوية

وودع برشلونة مسابقة كأس إسبانيا مؤخرا، بعد هزيمته أمام أتلتيك بيلباو في دور الـ16، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتبقى أمامه بطولتي الليجا واليوروبا ليج فقط هذا الموسم.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة سيخوض 6 مباريات قوية خلال شهر شباط، من بينها مباراة الدوري الأوروبي ضد نابولي الإيطالي في ملعب دييجو مارادونا.وسيستهل برشلونة شهر شباط بمواجهة أتلتيكو مدريد، في كامب نو، وتحديدًا يوم السادس من فبراير، قبل أن يتوجه إلى ملعب باور 8، لخوض مباراة ديربي كتالونيا أمام إسبانيول، يوم 13 من ذات الشهر.وعقب 4 أيام، وتحديدًا يوم 17 شباط، سيستقبل برشلونة فريق نابولي، في ذهاب دور الـ16 لبطولة اليوروبا ليج، على ملعب كامب نو، قبل أن يطير إلى ملعب ميستايا لمواجهة فالنسيا يوم 20 من نفس الشهر بالليجا.ويوم 24 شباط، سيكون برشلونة متواجدا في ملعب دييجو أرماندو مارادونا، لخوض مباراة العودة أمام نابولي، قبل أن يختتم الشهر بلقاء أتلتيك بيلباو، على ملعب كامب نو، يوم 27 شباط بالدوري الإسباني.