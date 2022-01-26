ماذا قال مدرب منتخب إيران عن لقاء العراق غدا؟

أعرب مدرب منتخب إيران، الكرواتي دراغان سكوسيتش، عن سعادته الكبيرة بوجود الجماهير في المباراة المقبلة أمام المنتخب الوطني العراقي، والتي ستقام في ملعب آزادي بطهران ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال سكوسيتش، عقب موافقة وزارة الصحة الإيرانية على حضور 10 آلاف مشجع لمواجهة يوم الخميس المقبل: "كان الأمر صعباً علينا في المباريات السابقة ولم نشعر بفرحة الجماهير، بعد أن كانت في المنازل بسبب الإجراءات الصحية. كرة القدم بدون المشجعين لا معنى لها، ونأمل أن نستغل وجودهم في المباراتين القادمتين أمام العراق والإمارات، من أجل أن نفرح معاً".

وحذّر مدرب المنتخب الإيراني لاعبيه من التهاون والتراخي في المباراة المقبلة أمام نظيره العراقي: "على الرغم من الغيابات بسبب الإصابات المختلفة، علينا دائما أن نجد حافزاً جديداً في المنتخب الوطني، لأن لدينا مسؤولية كبيرة بإبعاد اللاعبين عن الإهمال، ولن أسمح لأي لاعب بالدخول إلى هاتين المباراتين بشعور الأمان، نريد دائمًا الفوز وهدفنا ليس فقط الوصول إلى كأس العالم، علينا أن نفكر في أهداف أكبر".

ونفى الكرواتي دراغان سكوسيتش، في تصريحات إعلامية، التدخل في عمله الفني، وشدّد على أنه صاحب القرار الوحيد في مسألة استدعاء واستبعاد اللاعبين، وأنه لا يقبل الإملاءات من أي شخص أو طرف، لكنه في الوقت ذاته يستمع لجميع الآراء ووجهات النظر، وأكد أنه لن يوافق على البقاء في منصبه، في حال فرض أمور تخالف قناعته الشخصية، على حدِّ تعبيره.

ويلاقي المنتخب الإيراني نظيره العراقي في الـ27 من الشهر الحالي، ومن ثم يواجه الإمارات كذلك في طهران، في الأول من فبراير/ شباط المقبل، ويحتاج رفاق مهدي طارمي لنقطة واحدة فقط، من أجل ضمان التأهل المباشر إلى مونديال قطر المقبل.

يُذكَر أن المنتخب العراقي يحتل المركز الخامس في المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية برصيد 4 نقاط، ويتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، يليه منتخب كوريا الجنوبية برصيد 14 نقطة، ثم منتخب الإمارات في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده منتخب لبنان الذي يحتل المركز الرابع برصيد 5 نقاط، ويتذيل منتخب سوريا جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.