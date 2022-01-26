لهذا السبب.. المنتخب الوطني يفقد خدمات "سعد ناطق" – عاجل

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، غياب المدافع سعد ناطق عن مباراة ايران بسبب اصابة بفيروس كورونا.

وقال الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الفحوصاتُ الطبية الـ PCR أظهرت نتيجة فحص إيجابية للاعب سعد ناطق، وبالتالي سيدخلُ ضمن إجراءات الحجر الصحيّ لمدةِ سبعة أيامٍ، وغيابه عن مواجهةِ إيران".

واضاف البيان، انه "مع نتيجةِ اللاعب الايجابية أصبح ناطق رابعَ لاعب يغيب عن مباراة ايران الى جانبِ كل من ياسر قاسم ومناف يونس وأمجد عطوان".

وقبل قليل، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن نتائج فحص الـ PCR جاءت سلبية لكل من (أمير العماري وفرانس ضياء وعلي الحمادي وزيدان إقبال ومهند جعاز).