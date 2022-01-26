منتخبنا الوطني بالطقم الأخضر في مواجهة إيران

عقدَ، صباح اليوم الأربعاء، المؤتمرُ الفني لمباراةِ منتخبنا الوطنيّ ونظيره الإيراني، وذلك عبر تطبيقِ الزوم (اونلاين) لعرضِ كل ما يتعلق بإرشادات الطواقم الإداريّة والطبية والبدنيّة للمباراة، بالإضافةِ الى مشرفي الحكام، وقد حضرَ عن الجانبِ العراقي المدير الإداري غيث مهنا من غرفةِ الحجر الخاصة به وطبيب المنتخبِ الوطني عبد الكريم الصفار والمنسق الإعلامي محمد عماد.

وتم تحديدُ أطقم الفريقين، حيث يرتدي منتخبنا الوطني الطقمَ الأخضر الكامل والحارس باللون السماوي، بينما يرتدي منتخب إيران الطقمَ الأبيض الكامل والحارس باللون الأصفر. وتم التأكيدُ والتشديد على جوانب البروتوكول الصحيّ، وتم استبعادُ اللاعبين المصابين، على أن يعاودَ فحصهم بعد سبعةِ أيامٍ من تأريخ أخذ عينةِ الفحص الأولى.

