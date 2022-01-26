العراق يتأهل الى ملحق بطولة العالم لكرة اليد – عاجل

تأهل العراق، اليوم الاربعاء، الى ملحق بطولة العالم لكرة اليد بعد التعادل مع الكويت بنتيجة 25-25 في ختام دور الثمانية.

وانتهى الشوط الاول بتقدم الكويت على العراق بنتيجة 14-7 في مباراة التأهل الى ملحق بطولة العالم لكرة اليد، فيما قلب المنتخب العراقي الطاولة ليتعادل بنتيجة 25-25 في الشوط الثاني بختام دور الثمانية.

وخسر المنتخب العراقي لكرة اليد، بصعوبة أمام نظيره الإيراني (25-28)، في أولى مواجهات الدور الرئيسي من بطولة آسيا، المقامة حاليا في مدينة الدمام بالسعودية.

وتعرض المنتخب العراقي ايضا لخسارة في بطولة آسيا لكرة اليد، وهذه المرة أمام المنتخب البحريني، بنتيجة (31–34)، في المباراة التي أقيمت مساء يوم الاثنين، بالصالة الرياضية بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

وتستضيف السعودية وتحديدا المنطقة الشرقية، البطولة الآسيوية الـ20 لكرة اليد للرجال، المؤهلة لبطولة العالم 2023 "بولندا- السويد"، خلال الفترة من 18 إلى 31 كانون الثانى/يناير الجاري، بمشاركة 16 منتخبا.