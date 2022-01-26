تشيلسي يزاحم برشلونة على نيكلاس سولي

وينتهي عقد نيكلاس سولي مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي ولم يتواصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تجديد العقد، وربطت تقارير المدافع بالانتقال إلى برشلونة.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة يريد التعاقد مع سولي الصيف المقبل في صفقة انتقال حر، لكن الأمر لن يكون سهلا لأن تشيلسي تواصل مع ممثلي اللاعب في ظل الصعوبات التي تواجه البلوز في تجديد عقود أندرياس كريستينسن وأنتونيو روديغر وسيزار ازبيليكويتا.ونقلت الصحيفة عن موقع " Sport1" الألماني قوله إن إدارة تشيلسي على اتصال دائم مع وكلاء سولي لإقناعه بالانتقال إلى ستامفورد بريدج.وقال الموقع إن المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفي لتشيلسي معجب جدا بسولي ويريد التعاقد معه، وقد يكون عقبة كبيرة أمام برشلونة في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.لكن "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى نيكلاس سولي من مشجعي برشلونة، وقد انتشرت له صورة بقميص النادي الكتالوني خلال مباراة البلوغرانا ضد يونتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2014/2015 في برلين وهي المباراة التي شهدت فوز برشلونة 3/1.وانضم سولي من هوفنهایم إلى بايرن ميونخ صيف عام 2017 مقابل 20 مليون يورو، وشارك سولي الموسم الحالي 25 مباراة مع النادي البافاري، ليصل إلى 158 مباراة سجل فيها جميعا 6 أهداف وصنع 4.ونال سولي مع بايرن ميونخ لقبا في دوري أبطال أوروبا و4 في الدوري الألماني ولقبين في كأس ألمانيا ولقبا في كأس العالم للأندية ولقبا في كأس السوبر الأوروبي و4 ألقاب في كأس السوبر الألماني.ويستقبل برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، على ملعب كامب نو، يوم 6 فبراير/شباط المقبل، ضمن مباريات الجولة 23 لمسابقة الليجا.وفي سياق ذي صلة قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، على ملعب كامب نو في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني ستقام بحضور كامل بنسبة 100% من سعة الملعب.وأضافت أن قرار حضور الجماهير في كتالونيا بكامل العدد سينطبق على مباراة إسبانيول وبرشلونة، وكذلك مواجهتي برشلونة أمام نابولي في الدوري الأوروبي.