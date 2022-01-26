انتهت الازمة.. السماح لأيمن حسين بدخول لبنان

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز ان "تأمينُ دخول أيمن حسين جاءَ بعد الجهودِ الحَثيثة والمتابعةِ المُستمرة من قبل وزيرِ الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، ووزارةِ الخارجيّة في إنهاءِ المُشكلة والتفهُّم الكامل من الأشقاءِ في لبنان".واضاف انه "على إثرها، أبلغَ الأمينُ العامّ للاتحاد اللبناني، جهاد الشحف، الأمينَ العامّ للاتحادِ العراقيّ محمد فرحان، بمنح سمةِ الدخول لأيمن حسين، حال وصوله إلى مطارِ بيروت مع وفدِ المنتخب الوطني".