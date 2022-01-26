بتروفيتش: نتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام ايران

وقالَ بيتروفيتش في المؤتمرِ الصحفي الذي يسبقُ مواجهةَ المنتخبين العراقيّ والإيراني: إن "المباراة صعبةٌ، خاصة إننا نريد تحقيقَ نتيجةٍ إيجابيةٍ أمام مُتصدرِ المجموعةِ في ملعبه وأمام جمهوره".وأضافَ: "بالرغم من معاناتنا من غيابِ أربعة لاعبين مهمين، لكننا ندعو إلى التركيزِ وتحقيقِ نتيجةٍ جيدة".موضحاً في المُؤتمرِ الصحفي: "لا ندري ما إذا كان عدد اللاعبين الغائبين سيرتفع أم لا، لأننا ننتظرُ نتائجَ فحوصات الـ PCRالتي أجريناها اليوم الأربعاء".