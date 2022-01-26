بتروفيتش: نتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام ايران
طالبَ مدربُ المنتخب الوطنيّ، زيليكو بيتروفيتش، اليوم الاربعاء، لاعبيه بالتركيز في المُواجهةِ المُرتقبةِ أمام منتخبِ إيران يوم غدٍ الخميس ضمن الجولةِ السابعةِ من منافساتِ المجموعةِ الآسيويّةِ الأولى المؤهلةِ لمونديال قطر 2022.
وقالَ بيتروفيتش في المؤتمرِ الصحفي الذي يسبقُ مواجهةَ المنتخبين العراقيّ والإيراني: إن "المباراة صعبةٌ، خاصة إننا نريد تحقيقَ نتيجةٍ إيجابيةٍ أمام مُتصدرِ المجموعةِ في ملعبه وأمام جمهوره".
وأضافَ: "بالرغم من معاناتنا من غيابِ أربعة لاعبين مهمين، لكننا ندعو إلى التركيزِ وتحقيقِ نتيجةٍ جيدة".
موضحاً في المُؤتمرِ الصحفي: "لا ندري ما إذا كان عدد اللاعبين الغائبين سيرتفع أم لا، لأننا ننتظرُ نتائجَ فحوصات الـ PCRالتي أجريناها اليوم الأربعاء".
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