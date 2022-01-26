"البريميرليج".. شروط جديدة لتأجيل المباريات بسبب كورونا

وقالت الرابطة في بيان: "بعد اجتماع مع الأندية اليوم، تم تحديث إرشادات تأجيل مباريات الدوري بسبب كوفيد-19 لتشمل بداية تأثير كوفيد-19".وأضافت: "من الآن فصاعدا إذا طلب أحد الأندية تأجيل مباراة بسبب عدم توافر ما يكفي من لاعبين، فينبغي إصابة ما لا يقل عن أربع حالات داخل الفريق".وسيبدأ تطبيق الإرشادات الجديدة بداية من مباراة بيرنلي وواتفورد في الخامس من شباط المقبل.وتأجلت 22 مباراة إجمالا هذا الموسم بسبب تفشي كوفيد-19 وعدم توافر ما يكفي من لاعبين، وانتقدت بعض الأندية الرابطة لتعاملها مع الأزمة.